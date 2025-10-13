Esenyurt’ta duyguları istismar ederek dilencilik yapan yaşlı bir kadın, zabıta ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Esenyurt Devlet Hastanesi önünde vatandaşlardan para toplarken fark edilen kadın, şüpheli davranışları üzerine takibe alındı.

Polis desteğiyle gözaltına alınan şahsın üst aramasında, 67 adet çeyrek altın ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi. Yaklaşık 625 bin lira değerindeki altınlar ve para, kuyumcuları bile şaşkına çevirdi. Ele geçirilen varlıklar tutanakla kayıt altına alınarak kadına idari para cezası uygulandı.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilik faaliyetlerine karşı denetimlerini sıkılaştırıyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, bu tür faaliyetlerin organize suç şebekeleriyle bağlantılı olabileceğini belirtti.

Aksoy, “Vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal eden bu kişilere karşı dikkatli olmalıyız. Denetimlerimiz aralıksız sürecek,” dedi. Yetkililer, dilencilerin profesyonelce organize olduğunu ve bazılarının günlük binlerce lira kazandığını ifade etti.

Esenyurt’ta son bir yılda benzer operasyonlarda onlarca kişi yakalanırken, ele geçirilen mal varlığı dudak uçuklattı. Vatandaşlar, özellikle hastane ve cami önlerinde dilencilere karşı daha temkinli olmaya çağrıldı.