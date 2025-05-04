Dilenciler kaçtı, zabıta kovaladı! Osmaniye’de nefes kesen operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dilenciler kaçtı, zabıta kovaladı! Osmaniye’de nefes kesen operasyon

Osmaniye’de dilencilik yapan kişiler ile zabıta arasında adeta maraton koşu yaşandı. Dilenci kaçtı zabıta yakalamak için kovaladı.

Osmaniye'nin işlek caddeleri üzerinde dilencilik yapan şahıslara yönelik zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında zabıta ekiplerini karşılarında gören dilenciler kaçacak yer ararken, dilenciler ile zabıta ekipleri arasında yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent genelinde dilenci operasyonu düzenledi. Vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere yönelik zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Uygulama sırasında bazı dilencilerin kaçmaya çalıştığı gözlemlenirken, zabıta ekipleri hızlıca müdahale ederek bu kişileri yakaladı.

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