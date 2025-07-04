Dilencilerin bahaneleri zabıtayı şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Elazığ'da zabıta ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda dilenirken yakalanan bir kadın "Namaz kılacağım" derken, diğeri ise "Dilenmenin yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek ekiplerden kurtulmaya çalıştı.

Elazığ'da zabıta ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda dilenirken yakalanan bir kadın "Namaz kılacağım" derken, diğeri ise "Dilenmenin yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek ekiplerden kurtulmaya çalıştı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Dilenirken yakalanan bir kadın zabıta ekiplerini görünce "Namaz kılacağım" derken, bir diğeri ise "Dilenmenin yasak olduğunu bilmiyordum" dedi. Duygu istismarı yaparak para toplayan dilenciler hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

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