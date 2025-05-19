Dilencilerin üzerinden çıkan paralar dudak uçuklattı! Tam 5 saatte topladılar...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dilencilerin üzerinden çıkan paralar dudak uçuklattı! Tam 5 saatte topladılar...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanan 3 dilencinin yaklaşık 5 saatte vatandaşlardan topladığı 24 bin 665 TL ele zabıta ekipleri tarafından ele geçirildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanan 3 dilencinin üzerinden 24 bin 665 TL ele geçirildi. Dilencilerin üzerinden çıkan paraların yaklaşık 5 saatte vatandaşlardan toplandığı tespit edildi.

v.webpÇorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dilencilere göz açtırılmıyor. Ekipler tarafından Karşıyaka Mezarlığı'nda takibe alınan 3 dilenci, kovalamaca sonucu yakalandı. Belediye binasına götürülen dilencilerin yapılan üst aramasında toplam 24 bin 665 TL çıktı. Zabıta personeli tarafından sayılan paralara tutanakla el konuldu. Ele geçirilen para, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işleminin yapılması maksadıyla Belediye Encümenine havale edildi.

c-001.jpgÖte yandan, dilencilerin vatandaşlardan 24 bin 665 TL parayı yaklaşık 5 saat içinde topladığı öğrenildi. Şahıslara bin 406 TL para cezası uygulandı.

Son Haberler
Macaristan’dan sonra Türkiye’de de hayata geçti: Bakan Uraloğlu açıkladı
Macaristan’dan sonra Türkiye’de de hayata geçti: Bakan Uraloğlu açıkladı
Adalı’nın oğlu ölümden döndü: Aracı yolda alev aldı
Adalı’nın oğlu ölümden döndü: Aracı yolda alev aldı
Alanya’da şezlong kavgası! Turist darbedildi, işletme mühürlendi
Alanya’da şezlong kavgası! Turist darbedildi, işletme mühürlendi
DEM Parti'den çok konuşulacak Bahçeli açıklaması
DEM Parti'den çok konuşulacak Bahçeli açıklaması
Putin Trump görüşmesi gerçekleşecek mi? Kremlin noktayı koydu...
Putin Trump görüşmesi gerçekleşecek mi? Kremlin noktayı koydu...