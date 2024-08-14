Dilencilik yapan şahsın üzerinden 2 bin 675 TL çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dilencilik yapan şahsın üzerinden 2 bin 675 TL çıktı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen şahsı yakalarken, şahsın üzerinden 2 bin 675 TL çıktı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlarla mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, Aziziye Cami önünde vatandaşları rahatsız eden şahıs olduğu ihbarı üzerine bölgeye geçti.

DİLENCİDEN 2 BİN 675 TL ÇIKTI

Bir süre durumu takip eden ekipler, daha sonra harekete geçerek şahsı yakalarken, il dışından gelerek dilencilik yaptığı anlaşılan şahsı Zabıta Karakoluna götürdüler. Ekipler, burada yaptıkları aramada şahsın üzerinden çıkan 2 bin 675 TL’ye tutanak tutularak el konuldu.

Ekipler, şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygularken, dilencinin il dışına çıkartılmasını sağladı.

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