Mersin’in merkezinde vatandaş ihbarıyla harekete geçen zabıta, kahvehaneleri gezen 32 yaşındaki G.K.’yı kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Üzerinde sayım yapılan kadının, 30 dakikada esnaftan topladığı 1032 lira, asgari ücretin günlük kazancını aştığı için şaşkınlık yarattı.
Kabahatler Kanunu gereği bin 406 lira idari ceza uygulandı; toplanan para tutanakla belediyeye teslim edildi. Yetkililer, dilenciliğin organize çetelerle bağlantılı olabileceğini belirterek, benzer vakalarda 2025’te 150’den fazla işlem yapıldığını açıkladı.
Esnaf, “Merhametimiz suistimal ediliyor” derken, zabıta ekipleri farkındalık kampanyaları başlattı.