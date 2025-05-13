Dilencinin cebinden servet çıktı: Zabıta şok oldu

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

İlçe merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan Ceylan G. (37), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Burada yapılan üst aramasında, Ceylan G'nin üzerinde 50 bin 145 lira nakit para bulundu.

Dilencilik yapılarak elde edildiği değerlendirilen paraya el konulurken Ceylan G'ye idari para cezası uygulandı.

Ceylan G'nin zabıta amirliğindeki işlemleri sırasında konuşma güçlüğü yaşadığı görüldü.