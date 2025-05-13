Dilencinin cebinden servet çıktı: Zabıta şok oldu

Düzenleme: Kaynak: AA

Çorum’da zabıta ekipleri yakalandıkları dilenci üzerinden çıkan paraları dakikalarca saydı. Servet değerinde ele geçirilen paralara el konuldu. Şüphelinin zabıta müdürlüğünde konuşma güçlüğü çektiği görüldü.

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

İlçe merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan Ceylan G. (37), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Burada yapılan üst aramasında, Ceylan G'nin üzerinde 50 bin 145 lira nakit para bulundu.

Dilencilik yapılarak elde edildiği değerlendirilen paraya el konulurken Ceylan G'ye idari para cezası uygulandı.

Ceylan G'nin zabıta amirliğindeki işlemleri sırasında konuşma güçlüğü yaşadığı görüldü.

Son Haberler
İstanbul Tea Fest, 100 binden fazla ziyaretçi, 40’tan fazla markayı Galataport’ta ağırlayacak
İstanbul Tea Fest, 100 binden fazla ziyaretçi, 40’tan fazla markayı Galataport’ta ağırlayacak
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a hapis istemi!
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a hapis istemi!
PKK'dan sonra AKP'li isim de Lozan'ı hedef aldı!
PKK'dan sonra AKP'li isim de Lozan'ı hedef aldı!
Silivri açıklarında deprem (13 Mayıs 2025)
Silivri açıklarında deprem (13 Mayıs 2025)
Romulo’dan 4 büyüklere kötü haber: Avrupa devleri peşinde
Romulo’dan 4 büyüklere kötü haber: Avrupa devleri peşinde