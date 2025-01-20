Dili ve kulakları kesilmiş halde bulundu! Baltalı saldırıya uğrayan adam yaşamını yitirdi

35 yaşındaki İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun birçok yerinde de kesikler olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye mahallesinde gerçekleşti. Okçapınar mevkiinde dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan 35 yaşındaki İsa Turgut, hemen özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

BALTALI SALDIRIYA UĞRADI

Turgut'un yakınları da hastaneye akın etti. İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun bazı yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri İsa Turgut'un bulunduğu ormanlık alanda olay yeri incelemesi yaptı.

Jandarma, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.