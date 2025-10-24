Ekonomide yaşanan dalgalanma ve artan hayat pahalılığı gündelik yaşamda vatandaşların kredi kartlarına yüklenmesine sebebiyet verirken, günden güne yükselen fiyat etiketleri de tepki çekmeye devam ediyor.

Son olarak online yemek siparişi platformlarında farklı markalarca satışa sunulan dilim baklavaların fiyatı tat kaçırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler peşpeşe geldi.







Görsellerde türüne göre fiyatlandırılan dilim baklavaların indirimli fiyatları sosyal medyada gündem oldu. 4 dilim cevizli baklavanın 486 TL'den satışa sunulduğu görülürken bir havuç dilim baklavanın fiyatı ise 738 TL ile vatandaşı pes dedirtti.

Görsellerde yer verilen 1 Kilogramlık baklavaların fiyatı ise 2.880 TL ile 3.780 TL arasında değişiyor.

Diğer tatlı çeşitlerinde de fiyat etiketinin yukarda tutulması ve fiyatların ''indirimli'' fiyatlar olarak verilmesi dikkat çekti.