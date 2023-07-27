Dilimlenmiş soğanın ne zararı var

Soğanın dilimlenmiş ve bekletileni zehir saçıyor. İşte soğan ile ilgili ürküten gerçekler…

Dilimlenmiş soğanın ne zararı var

Soğan mutfakların ve sofralarımızın baş tacı. Salata ve yemeklerde sürekli kullanılan soğanın faydasının yanı sıra zararı da ortaya çıktı. Soğan dililenip bekletildiğinde adeta zehir saçıyor…

BEKLETİLEN DİLİMLENMİŞ SOĞAN ÇOK ZARARLI MI

Soğan sağlığa katkı sağlıyor ve genellikle pişmiş olarak tüketiliyor. İçeriğinde A,B,C vitaminleri barındıran soğan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi antioksidan bakımından da oldukça zengin. Birçok hastalığa karşı kalkan görevi gören soğanı dilimlediyseniz bekletmemeniz gerekiyor. İşte nedeni:

Çünkü buzdolabında saklansa bile bakteri oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, çiğ olarak şekilde doğranan soğanların saklama kaplarında veya buzdolabının içerisinde muhafaza edilmesi halinde bile bakteri oluşturduğunu gösterdi. Bu nedenle kesilen soğanlar mutlaka bekletilmeden tüketilmeli.

ZEHİRLEYEBİLİYOR

Eğer soğan yanlış bir şekilde tüketilirse vücudun enfeksiyon kapmasının yanında gıda zehirlenmesine bile neden oluyor. Ayrıca yarım kalmış bir soğanın ertesi gün yenmesi veya yemeklere konması da çok tehlike Böyle bir durumda zehirlenmelere yol açıyor.

Uzmanlar artan soğanları evinizin bir köşesine koyun havadaki mikropları öldürsün diye öneride bulunuyor.

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