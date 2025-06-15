Dilipak çok ağır konuştu. 'Yeniden Müslüman olmamız lazım!'

Abdurrahman Dilipak, İsrail’in İran’a saldırısı sonrası İslam aleminin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Bana her türlü yorumda bulunun, küfretmek de serbest” diyen Dilipak, "Yeniden Müslüman olmamız lazım" dedi.

İslam alemine yönelik saldırılar sonrasında İsrail'i, Amerika'yı kınayıp çok sert bildiriler yayınlayarak lanetlemenin bir anlamı olmadığını vurgulayan Abdurrahman Dilipak şöyle konuştu:

Peki biz nasıl bu duruma düştük? İşte orada kendimizi ciddi anlamda bir öz eleştiriye tabi tutmamız gerekiyor. Müslümanların tefrikası bu acziyeti doğuruyor.

Mısır şu anda Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyenleri ülkesine kabul etmiyor. Yani bugün böyle bir durumla karşıyız karşı karşıyayız.

İsrail'in saldırısı karşısında Suudi Arabistan, bir Hitler rejimi gibi gördüğünü açıkladığı İran'ın durdurulması gerektiğini söylüyor.

Ürdün’de ise İran'dan İsrail'e yönelik drone saldırılarına karşı

radar sistemleri ve füze sistemleri Amerikan sistemleri tarafından engellendi. İsrail 200 uçakla saldırı yaptı içeride suikastler ve sabot sabotajlar düzenledi ama buna karşı hiçbir İslam ülkesinden herhangi bir itiraz gerçekleşmedi.

GAZZE’DE AÇLIKTAN ÖLENLERİ SEYREDİYORUZ

Gazze'den de artık pek bir ses çıkamıyor. Artık insanlar bombalardan değil acından ölüyorlar ve buraya İslam ülkeleri

yardım edemedi. Buna İran da dahil, Türkiye'de dahil hepimiz dahil. Yani kendimizi bir hesaba çekmemiz gerekiyor.

İran'ın için hazırlanan senaryoyu biliyoruz. İran dağılırsa Irak'taki Kürdistan'la İran Kürdistan'ı birleşecek… Doğu Akdeniz'e kadar uzayan bir hikaye yazıyorlar… İki Azerbaycan'ın birleştirilmesi senaryosu da yeni değil. Tabii Suudi Arabistan, Birleşik Arab Emirliği, Ürdün filan da var…

Yeniden Müslüman olmamız lazım. Yani Sünnilik eşittir İslam değil, şia eşittir İslam değil, selefilik eşittir İslam değil. Her Müslüman, HzAli'den yana tavırdadır. Kerbela'da hiçbir Müslüman Hz Ali'ye ehlibeyte karşı olamaz. Her Müslüman ehli sünnet vel cemaat olmak zorundadır. Cemaat da tarikat cemaati değil, aynı Allah'a, resule ve kitaba iman edenler tek bir millet, tek bir ümmet , tek bir cemaattir kim ki ikinci bir millet ümmetten cemaatten söz ediyorsa haşa kendine ya yeni bir ilah, ya yeni bir kitap, ya da yeni bir resul uydurmak zorundadır.

TÖVBE ETMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK

Öyle bir İslam yok… İran’ın tövbe etmesi lazım, Türkiye’nin tövbe etmesi lazım. Müslümanları olarak Suudilerin, Arapların tövbe etmeleri lazım.

Daha şimdiden başka bir haber dolaşmaya başladı. İsrail elindeki nükleer kapasiteyi ve hava unsurları için Yunanistan'ı ve Kıbrıs Rum kesimini rezerv alan olarak kullandığı, hatta Amerika'nın Ukrayna için Yunanistan'a konuçlandırdığı silahları yediemin olarak İsrail'ingüvenliği için Yunanistan'da tuttuğuna ilişkin başka hikayeler de anlatılıyor.

Eğer İsrail, İslam dünyasına meydan okuyorsa yarın da Yunanistan aynı şeyi, arkasına İsrail alıp Türkiye'ye meydan okur. Onun için bunu İran meselesi, Gazze meselesi ötekilerin meselesi olarak görmememiz gerekiyor.

AYNI ŞEYLER TÜRKİYE’NİN DE BAŞINA GELEBİLİR

İran'ın başına gelen aynı şekilde bu bölgedeki Türkiye de dahil bütün devletleri de yakacak büyük bir kapasiteye sahip. Önce şu Şii, Sünni, Alevi, Kürt, Türk kavgasını bitirmemiz lazım. Biz kendi kendimizle uğraşacaksak, Eyüp'te siyah sarıklılarla beyaz sarıklılar birbirleriyle restleşecekse biz bir yere varamayız.

İsrail'e gerek yok, Allah'ın gazabı bizi bitirir. Allah'ın ayetlerini dillerimizin ucuna geçirerek birbirimizle savaşırsak Allah'ın rahmeti ve yardımı bize gelmez. İran da bu cezayı çekiyor, Suudlar da çekecek. Aynı şey yarın bizim de başımıza gelebilir. Mısır’da Sisi'nin de başına gelecek. Bu tefrika, bu cahillik, bu ahlaki zaaf bizi bitirecek. Bu İran'da da böyle, sadece Mısır'da değil Türkiye'dekilerin bu işleri götürenlerin nasıl kendi aralarında işbirliği yaptıklarını da biliyoruz . Hep birlikte tövbe etmemiz ve yeniden Müslüman olmamız gerekiyor. Önce kendi nefsimizi bu kirlerden arındıralım ki Allah'ın yardımı bize ulaşsın. Eğer Allah'ın yardımı bize ulaşmayacak olursa çok ağır bir bedel ödeyeceğiz.

HERKES ÖNCE KENDİ ŞEYTANIYLA UĞRAŞSIZ

Bu kriz bugünden yarına bitmeyebilir. Herkes önce kendi içindeki şeytanla uğraşsın. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye yakardığımızda, Gazzelilerin durumuna düşmemek içinbugün bu durum hepimiz için bir ibret olmalı. Ben sorunu düşmanın gücünde, hilelerinde, cesaretinde aramıyorum. Zaafımızı içimizde arıyorum. Allah'ın yardımını almadan başaramayız, Allah'ın yardımını alacaksak da ellerimizin temiz olması gerekiyor. Bugün için İslamümmetinin içine düştüğü tefrika ve yalnızlığın sebebi kendi günahlarının sonucudur. Ya yeni bir İran olacak, yeni bir Türkiye, yeni bir Mısır, yeni bir Suudi Arabistan olacak, yeniden bizMüslüman olacağız. Ya da ahir zaman peygamberinin ümmeti olarakta ki aklımız başımıza gelene kadar İsrail'in emperyalizmin oyuncağı olmaya devam edeceğiz.