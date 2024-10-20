Dilipak sağlık sektöründeki usulsüzlükleri anlattı: Verilen teminatlar, garantiler ve dönen dolaplar...

Abdurrahman Dilipak, sağlık sektöründe büyük yolsuzlukların ortaya çıkacağını öne sürdü.

Sağlık sektörünün adaletten daha temiz olmadığını ifade eden Dilipak, "bir yiğit savcının" bu duruma müdahale ettiğini söyledi.

Yenidoğan Çetesi'nin skandalları bitmiyor: Kocama ilaç verip videosunu çektiler

''Yenidoğan çetesi'' şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı. Hemşire her şeyi itiraf etti

X hesabından paylaşımda bulunan Dilipak şu ifadeleri kullandı:

"BARAJ PATLARSA GÖRÜRSÜNÜZ"

Sağlıkta yarın da ilaç vurgunu patlayınca görürsünüz! Daha bunlar ne ki! Bir gün Şehir hastanelerinin İhaleleri, yapılan anlaşmalar, verilen teminatlar, garantiler ve dönen dolaplar. Üniversite hastaneleri, özel hastaneler, Doktorluk yapan Milletvekilleri ve diğer VIP hastaların şişirilen faturaları kamu özel el ele yenilen haltlar. Sağlık Adaletten daha temiz değil. Neyse ki, Adalet camiasından bir yiğit savcı yolsuzluk balonuna bir iğne batırdı. BOMMMM! Daha yeni başlıyoruz. Daha bir benden su kaçağı var. Baraj patlarsa görürsünüz..