Dilipak'tan ağızları açıkta bırakacak iddia... Erken seçimin anahtarı sahte diplomada! Vekiller diken üstünde

Türkiye, sahte diploma skandalıyla çalkalanırken bir bomba iddiada gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan geldi.

40 milletvekilinin diplomasının şaibeli olduğunu ifade eden Dilipak, böyle bir durumda erken seçimine gidileceğini öne sürdü.

Sosyal medyadan konuya ilişkin peş peş paylaşımlarda bulunan Dilipak şu ifadeleri kullandı:

Abdurrahman Dilipak en büyük korkusunu açıkladı! ‘Allah korusun’ dedi…

"MİLLETVEKİLLERİNİN DİPLOMASI ŞAİBELİYMİŞ"

3 AY SONRA SEÇİME VAR MISINIZ?

40 KADAR MİLLETVEKİLİNİN DİPLOMASI ŞAİBELİYMİŞ

Bunlar ispatlanırsa, bu milletvekillerinin nitelikli, örgütlü, yüz kızartıcı suçtan 30 Milletvekilinin milletvekilliği düşürülürse, 3 ay içinde ara seçime gidilir. Halen TBMM de 8 sandalye boş.

TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?..

Sahte diploma skandalı: Devlette liyakat krizi derinleşiyor!

3 AY SONRA SEÇİME VAR MISINIZ?

40 KADAR MİLLETVEKİLİNİN DİPLOMASI ŞAİBELİYMİŞ

Bunlar isbatlanırsa, bu milletvekillerinin nitelikli, örgütlü, yüz kızartıcı suçtan 30 Milletvekilinin milletvekilliği düşürülürse, 3 ay içinde ara seçime gidilir. Halen TBMM de 8 sandalye boş.… — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) August 5, 2025

"İMAM NE YAPARSA CEMAAT NE YAPMAZ Kİ..."

Ne yani, sahte diplomalı milletvekilinin milletvekilliği düşmeyecek mi? nitelikli dolandırıcılık , evrakta sahtecilik, örgütlü suç sebebi ile mv düşer. Bu konuda söz konusu İmamoğlu olunca başka milletvekili olunca hüküm başka mı oluyor. Haydi sahte diplomalı milletvekili olsun ve o da görevine devam etsin, ne olacağını görürsünüz. İmam ne yaparsa cemaat ne yapmaz ki, vekil ne yaparsa asıl ne yapmaz ki