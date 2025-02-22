Dillere destan 43 yıllık aşk... Fatih Terim'den romantik paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dillere destan 43 yıllık aşk... Fatih Terim'den romantik paylaşım

Ünlü Teknik Direktör Fatih Terim’den duygu dolu paylaşım geldi. Terim, eşi Fulya Terim’in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

Fatih Terim, eşi Fulya Terim’in doğum gününü birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak şu notla kutladı:

"İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe, sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor.

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Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda, senin hayatımdaki izlerini görüyorum. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşen yaşanmışlıklar, sırtımızı birbirimize dayayıp aştığımız zorluklar, artık yalnızca gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız, can kızlarımızın canları."

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Terim, "21 Şubat, 1960’tan beri takvimin en güzel günlerinden biri. Benim herkese yeten, herkesin her ihtiyacını karşılamak için kendinden veren, ailemizin köprüsü, güzel eşim…

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Doğum günün kutlu olsun. Huzurla ve mutlulukla, dünyanın neresinde olursak olalım, kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun" mesajını böyle bitirdi.

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Ünlü çiftin evliklerinden Merve ve Buse adında iki kızları bulunmakta.

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