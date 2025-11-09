Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm dolum deposunda meydana gelen yangında yaşları 15 ve 17 olan 2 çocuk ile beraber 6 işçi yaşamını yitirdi.

Yaşanan olayın ardından iş yerinin daha önce CİMER'e şikayet edildiği fakat herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

6 işçinin yanarak hayatını kaybettiği yangını protesto eden Gençlik Komiteleri üyesi 9 genç karakola götürüldü.

KOCAELİ'DEKİ YANGIN PROTESTO EDİLDİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çok sayıda genç, Dilovası'ndaki yangın faciasını protesto etmek amacıyla eylem gerçekleştirildi. "Ölümlerin Nedeni Holdingci Güçler" pankartıyla düzenlenen eylemde yapılan açıklamada gazeteci Fatoş Erdoğan'ın belirttiğine göre şu ifadeler kullanıldı,

"Bugün ikisi 16 ve 17 yaşlarındaki 6 kadın işçi yanarak öldü. Bunun nedeni patronların kâr hırsı! Holdingci güçlere karşı birleşmeliyiz! Holdingci güçlerden hesap sormazsak ölmeye devam edeceğiz. İktidardan hesap sormazsak her gün birimiz ölmeye devam edeceğiz."

9 GENÇ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Eyleme müdahale eden polisler tarafından 9 Gençlik Komiteleri üyesi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Fatoş Erdoğan'ın bahsettiğine göre gençler hakkında savcı talimatı ile TCK 301'den işlem yapılacağını söylendi.