Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi, toprağa verildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞRULANDILAR

Yangında hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15) ile Cansu Esetoğlu'nun (15) cenazesi morgdan alınarak Kayapınar Mahallesi’ndeki Kayapınar Mezarlığı'na getirildi.

Olayda hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın (59) cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gül Camisi'ne getirildi.

Tuğba Taşdemir, Nisanur Taşdemir ve Cansu Esetoğlu'nun cenaze töreninden

Yangında ölen Hanım Gülek (52) için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camisi'nde tören düzenlendi.

Yangında yaşamını yitiren Esma Gikan (31) için öğle vakti Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 8 zanlı daha gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAÇMAYA ÇALIŞIRLARKEN YAKALANDILAR

Polis ekipleri iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal’ı Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Olay sonrası kayıplara karışan İsmail Oransal (Kurtuluş Oransal'ın oğlu) ve aynı aileden Altay Ali Oransal ise bugün yurt dışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da yakalandı.

OLAY

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.