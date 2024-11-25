Dilovası’nda karla mücadele sürüyor

Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, karla mücadele kapsamında greyder, 3 lastikli kepçe, tuzlama aracı, kar küreme aracı ve saha ekibiyle adeta teyakkuz halinde. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi vererek, "Dilovası Belediyesi olarak kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı başlattık ve gerekli tüm önlemleri aldık. Caddelerimizin, sokaklarımızın araç ve yaya trafiğine engel olmayacak şekilde açık tutulması için ekiplerimiz 24 saat boyunca görev başında olacak" dedi.

Başkan Ömeroğlu, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için belediyenin her türlü imkanı seferber ettiğini belirterek, "Tüm ekiplerimizle sahadayız. Kötü hava şartlarının ilçemizde hayatı aksatmaması için gerekeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle şuan sahada olan çalışma arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.