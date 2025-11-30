Kocaeliparaf'ın haberine göre, 2'si çocuk yaşta 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm fabrikası faciasında fabrikanın sahibi Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlanarak ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kalbi duran Oransal, yapılan ilk müdahalelerle yeniden hayata döndürülerek anjiyoya alındı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tutuklu Oransal’ın daha önce bazı sağlık sorunları bulunduğu belirtildi.

2'Sİ ÇOCUK 7 İŞÇİ ÖLMÜŞTÜ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 9 Kasım sabahı parfüm fabrikasında patlama meydana geldi. Faciada 65 yaşındaki Esma Dikan, 65 yaşındaki Hanım Gülek, 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız hayatını kaybetmişti.

Patlamaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan isimler arasında Kurtuluş Oransal, İsmail, Altay Ali, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör bulunuyordu. Ayrıca Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, “suçluyu kayırma” suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sonrası başlatılan idari soruşturmalarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli SGK ve İŞKUR’da görevli 7 personeli açığa almış, Dilovası Belediyesi de Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü ve üç zabıta personelini geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı. Teknik ön rapor, üretimde kullanılan etil alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektrik kontağı nedeniyle tutuşma yaşandığını ortaya koymuştu.