Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm fabrikasında 8 Kasım'da meydana gelen patlama sonucu 7 işçi hayatını kaybetti.

Feci iş cinayetinde ihamaller zinciri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fabrikada 13 işçiden 12'si sigortasız bir şekilde çalıştırıldığı bilinirken DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre işçiler patlama günü sigortalı sayılmış.

ÖLDÜKLERİNDE SİGORTALI YAPILMIŞLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri, olayı "iş kazası" olarak nitelendirirken patlamanın yaşandığı gün, olay yerinde olmaları nedeniyle ölenler dahil 12 işçinin sigorta başlangıcını 8 Kasım olarak kayıtlara geçirdi ve işçileri bir günlük sigortalı saydı.

SGK İnceleme Raporu'na göre, patlamanın yaşandığı Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin yalnızca bir kişi SGK'ya sigortalı olarak bildirildi.

Raporda, patlamada hayatını kaybeden Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisanur Taşdemir, Esma Gikan, Hanım Gülek ve Tuncay Yıldız'ın arasında bulunduğu 12 kişiye ilişkin herhangi bir sigortalılık bildiriminde bulunmadığı belirtildi.

Rapora göre, sigorta kaydı bulunmayan 12 kişi, patlamanın yaşandığı 8 Kasım tarihinde bir günlük sigortalı sayıldı ve sigorta başlangıç tarihi 8 Kasım olarak SGK kayıtlarına geçti.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞTİ, DENETİM YAPILMADI

Dilovası'nda yedi kişinin ölümüne neden olan iş yeri, 16 Aralık 2024 tarihinde, CİMER aracılığıyla şikâyet edilmişti. Şikâyet dilekçesinde, kadın ve çocukların arasında bulunduğu 15 kişinin sigortasız ve iş güvenliği olmadan çalıştırıldığı belirtilmişti. Ancak şikâyetin ardından iş yerinde herhangi bir denetim yapılmamıştı.

Patlamaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden yedisi tutuklanmış, dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan isimler arasında yer alan iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal, Kandıra F Tipi Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.