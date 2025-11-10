Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm fabrikasında 8 Kasım sabahı yangın çıktı. Olayda 3'ü çocuk 6 kadın işçi hayatını kaybetti.

İşçilerin sigortasız olması ve çocuklardan oluşması büyük tepki çekerken fabrikanın daha önce CİMER'e şikayet edildiği de ortaya çıkmıştı.

Patlamadan 4 yıl önce binaya kaçak raporu verildiği ancak yıkım kararının uygulanmadığı da bilinenler arasında.

650 TL VERDİĞİ İŞÇİLERİN SIRTINDAN 2 MİLYAR TL KAZANDI

BirGün gazetesinden Bilge Su Yıldırım'ın haberine göre çoğunluğu çocuklardan oluşan işçilerin günlük yevmiyesi 650 TL ile 800 TL arasında değişiyordu.

Öte yandan Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre ise şirket 8 Haziran 2020'de Altay Ali Oransal ve İsmail Oransal tarafından toplam 3 milyon TL’lik sermaye ile kuruldu.

Şirket, 2022'de 27 bin 982 TL’lik kâr bildirdi. Şirketin kârı 2023'te ise 1 milyon 436 bin 216 TL’ye çıktı. Şirket 2024 sonu ve 2025 itibarıyla 1 milyar 858 bin 479 TL’lik kâr açıkladı.

Şirket kârında 2022-2025 döneminde 66 katlık artış yaşanması dikkati çekti.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Faciaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, toplam gözaltı sayısı 11. Polis ekipleri iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal’ı Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Olay sonrası kayıplara karışan İsmail Oransal (Kurtuluş Oransal'ın oğlu) ve aynı aileden Altay Ali Oransal ise bugün yurt dışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da yakalandı.

HAYATINI KAYBEDEN YURTTAŞLAR

Nisanur Taşdemir (15)

Cansu Esetoğlu (15)

Tuğba Taşdemir (17)

Esma Gikan (31)

Hanım Gülek (52)

Şengül Yılmaz (59)