Dilruba içeride bu paylaşımları yapanlar dışarıda. İzmir'deki orman yangını için vicdansız paylaşımlar

İzmir Karşıyaka'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınına dört koldan müdahale devam ediyor.

Yamanlar Karatepe bölgesinde ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı.

Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar sebebiyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

YANGINA GELEN YORUMLAR PES DEDİRTTİ

İzmir’de çıkan yangında hayvanların ağaçların evlerin kül olup yok oldu. İnsanlar kabusu yaşarken sosyal medya hesaplarından atılan çirkin mesaj sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte o yorumlardan bazılar….