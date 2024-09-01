Dilruba olayı sonrası RTÜK başkanından açıklama: Sokak röportajlarına düzenleme yolda

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Dilruba olayı sonrası RTÜK başkanından açıklama: Sokak röportajlarına düzenleme yolda

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, sokak röportajlarında hakarete kadar giden ve TCK kapsamına giren durumların kabul edilemez olduğunu ifade ederek yeni düzenlemelerin geleceğini söyledi.

Sokak röportajlarındaki üslup ve sorgu şekli “Ne kadar eleştirirsem o kadar iyi bir röportaj ortaya çıkacak” algısının ortaya çıktığını belirten Şahin, “akıllara durgunluk veren, bilimsellikten uzak, ekonomi bilgisi olmayan birinin uzman gibi verilmesi önlem alınmasını gerekli kıldı” ifadelerini kullandı.

YENİ KRİTERLER ARANACAK

Şahin normal röportajdaki kuralların bu mecralarda da geçerli olacağını ifade etti.

Sokak röportajlarında hakarete varan konuşmalar, atılan iftiralar ve yanlış bilgilendirmelerin kabul edilemez olduğunu ifade eden Şahin, bu durumun hukuki sınırları aştığına dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle beraber sokak röportajlarında yeni kriterler aranabileceğini söyledi.

Şahin, YouTube ve diğer mecraların da düzene oturması için çalışma yaptıklarını da söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu isimli bir vatandaş, sosyal medyada paylaşılan sokak röportajında iktidarı eleştirdiği sözler sebebiyle tutuklanmıştı. Kayserilioğlu, 29 Ağustos tarihinde tahliye edildi.

Tutukluluğunun sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Dilruba, söylediği sözlerden dolayı pişman olmadığını ifade etti.

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