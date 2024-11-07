Dilruba'dan Özgür Özel'in sözlerine 'yalana gel' tepkisi. Özel protokolde oturmasını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde ağırlanmasına ilişkin "Fuar açılışında konuşma yapacağım. 'Size bir sürpriz var' dediler. Dilruba Kayserilioğlu, geldi ve oturdu. Sözlerini düzeltmeden protokole oturmuş olması yanlış oldu" itirafında bulundu.

Kayserilioğlu, canlı yayında Özel'in açıklamalarına "Yuh yalana gel! Ben mi sürpriz yapmışım?" sözleri ile tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu. Sokak röportajından suçlanmıştı

Sosyal medyada gündem olan sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde ağırlanması vurgu yaptı.

CHP lideri Özel "O gün fuar açılışı var konuşma yapacağım. Yanımda boş koltuk vardı. 'Size bir sürpriz var' denildi ve geldi, Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. Gönül kırdı. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum" dedi.

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Özgür Özel konuşmasında "Dilruba yanımda oturamaz' demiyorum. Keşke bir vakit olsaydı. Dilruba cezaevinden çıkmış, bana sürpriz yapacaklar, araca alıp getirmişler, yanıma oturtmuşlar. Sakin sakin düşünüp, seçmenle helalleşseydi sonra gelip en baş köşeye otursaydı. O söylem düzelmeden o şey gerçekten yanlış oldu. O da bizim sahadaki acemiliğimiz oldu. Siyaset sembollerle yapılan bir iş, sanki o söylemleri sahipleniyormuş gibi. Sonra ben ne desem boş" şeklinde konuştu.

Dilruba Kayserilioğlu ise CHP Genel Başkanı Özel'in ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Kayserilioğlu yazdığı yorumda "Yuh yalana gel! Ben mi sürpriz yapmışım? Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik, ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın, çıkalı bir gün olduğu halde kabul etti" dedi.

Dilruba Kayserilioğlu, bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışına katılmış. Onur konuğu olarak protokolde yer almıştı.