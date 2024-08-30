Dilruba’nın cezaevinden ne zaman tahliye edildiği açıklandı

Sosyal medyada gündem olan sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu dün akşam saatlerinde tahliye edildi. Tahliye işleminden ailesinin ve avukatlarının bile haberi olmadığı belirtilirken ortaya çıkan iddialar büyük tepki çekti.

Dilruba’nın tahliyesinde büyük skandal. Gece karanlığında tek başına bıraktılar

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliyesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Dilruba Kayserilioğlu’nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen tutuklu hakkında İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 29 Ağustos 2024 tarihli tahliye müzekkeresi aynı gün saat 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düşmüş, bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlanmış, tutuklu saat 20.00 sıralarında tahliye edilmiştir.

Dilruba tahliye edildi

Adı geçen tutuklunun emanete alınan eşyaları arasında cep telefonu bulunmadığı tespit edilmiş, resmî uygulama gereğince kişisel eşyaları ile bir miktar parası kendisine eksiksiz olarak teslim edilmiştir. Tutuklu, tahliye işlemleri sürerken kurum personeline; ailesi, avukatı veya bir başka tanıdığına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmamıştır.



Yasal zorunluluk olmamasına rağmen maddi durumu olmayan veya ulaşım güçlüğü yaşadığını beyan eden bütün tutuklulara kurum idaresince gerekli yardım sağlanmaktadır. Adı geçen tutukluya da jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edilmiştir. Kampüs önünde Aliağa ilçe merkezine sürekli giden toplu ulaşım araçları bulunduğundan ilçe merkezine ulaşım sorunu yaşanmamaktadır.



Tutukluya tahliyesi esnasında resmî prosedürler eksiksiz olarak uygulanmış olup bir ihmal ya da eksiklik söz konusu değildir.''