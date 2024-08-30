Dilruba’nın tahliyesinde büyük skandal. Gece karanlığında tek başına bıraktılar

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Dilruba’nın tahliyesinde büyük skandal. Gece karanlığında tek başına bıraktılar

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nun tahliyesindeki büyük skandal ortaya çıktı. Dilruba’nın gece karanlığında tek başına bırakıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu dün sessiz sedasız tahliye edildi. Hakkında jet hızıyla iddianame hazırlanan kadının tahliyesinden kimsenin haberi yoktu. Dilruba’nın tahliye olduktan sonra otobüs durağında beklediği ve birinden ödünç aldığı telefonla annesine haber verdiği öğrenildi.

Dilruba tahliye edildiDilruba tahliye edildi

Dilruba’nın annesi Aysel Kayserilioğlu, kızının tahliye olduğu günü anlattı. Cumhuriyet gazetesinden Yusuf Körükmez’e konuşan Kayserilioğlu, avukatlarının bile tahliyeden haberi olmadığını söyledi. Kayserilioğlu, Dilruba’ya eşyalarını toplaması için çöp torbası verildiğini belirtti.

Kayserilioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bırakılacağından bilgimiz yoktu. Kimsenin, ne avukatımızın ne bizim, kimsenin bilgisi yoktu. Yine usulsüzce oldu. Gece yarısı salmışlar. Telefon yok, bir şey yok. Çocuğun elinde, bize ulaşamıyor falan. Bir şekilde ulaştı. Bir şekilde arkadaşlarını yolladım ve geldi.

Çocuğumu gördüğüm için çok mutluyum ama ben yalnız bir kadınım yalnız ve dul bir kadınım. O saatte çocuğumun salınması ne avukata ne bana haber verilmemesi üzdü beni. Cezaevinin dışına bırakmışlar, telefon yok, ulaşamıyor hiçbir şekilde. Bir şekilde yanından biri geçiyormuş. Ondan Allah razı olsun telefonunu alıyor ve 'Anne beni saldılar acilen bana birini yolla’ dedi. Hemen arkadaşlarına ulaştım onlar aldı geldi o saatte. Eline bir çöp torbası vermişler, ‘Eşyalarını oraya koy’ demişler. Haber verseler en azından bavulla giderdik, çocuğumuzu toplardık. Elinde o torbayla, o şekilde geldi çocuğum."

Son Haberler
Okullar açılırken bu hata çocuğunuzu hasta edebilir! Anne babalar dikkat...
Okullar açılırken bu hata çocuğunuzu hasta edebilir
Almanya’nın en büyük ikinci polis sendikasının başkanı: Göç sorunu bir suç sorunudur
Göç sorunu bir suç sorunudur
Erdoğan Anayasası
Erdoğan Anayasası
Süper Lig'de yarı kapalı derbi
Süper Lig'de Ege derbisi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı