Dilruba’nın tahliyesinde büyük skandal. Gece karanlığında tek başına bıraktılar

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu dün sessiz sedasız tahliye edildi. Hakkında jet hızıyla iddianame hazırlanan kadının tahliyesinden kimsenin haberi yoktu. Dilruba’nın tahliye olduktan sonra otobüs durağında beklediği ve birinden ödünç aldığı telefonla annesine haber verdiği öğrenildi.

Dilruba tahliye edildi

Dilruba’nın annesi Aysel Kayserilioğlu, kızının tahliye olduğu günü anlattı. Cumhuriyet gazetesinden Yusuf Körükmez’e konuşan Kayserilioğlu, avukatlarının bile tahliyeden haberi olmadığını söyledi. Kayserilioğlu, Dilruba’ya eşyalarını toplaması için çöp torbası verildiğini belirtti.

Kayserilioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bırakılacağından bilgimiz yoktu. Kimsenin, ne avukatımızın ne bizim, kimsenin bilgisi yoktu. Yine usulsüzce oldu. Gece yarısı salmışlar. Telefon yok, bir şey yok. Çocuğun elinde, bize ulaşamıyor falan. Bir şekilde ulaştı. Bir şekilde arkadaşlarını yolladım ve geldi.

Çocuğumu gördüğüm için çok mutluyum ama ben yalnız bir kadınım yalnız ve dul bir kadınım. O saatte çocuğumun salınması ne avukata ne bana haber verilmemesi üzdü beni. Cezaevinin dışına bırakmışlar, telefon yok, ulaşamıyor hiçbir şekilde. Bir şekilde yanından biri geçiyormuş. Ondan Allah razı olsun telefonunu alıyor ve 'Anne beni saldılar acilen bana birini yolla’ dedi. Hemen arkadaşlarına ulaştım onlar aldı geldi o saatte. Eline bir çöp torbası vermişler, ‘Eşyalarını oraya koy’ demişler. Haber verseler en azından bavulla giderdik, çocuğumuzu toplardık. Elinde o torbayla, o şekilde geldi çocuğum."