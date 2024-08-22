Dilruba’yı tutuklayan savcı, tutuklayan hakim ve tahliye talebini reddeden hakim Adalet Bakanlığı’na şikayet edildi

Dilruba K., İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştirmişti.

Kullandığı ifadeler nedeniyle 12 Ağustos’ta gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Dilruba K.’nın cumhurbaşkanına hakaretten tahliyesine karar verildi fakat ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten tutukluluğuna karar verilmişti.

Dilruba K. hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itiraz ise reddedilmişti.

VATANDAŞ DAVA AÇTI

Bir vatandaş, Dilruba K'yı tutuklatan savcıyı, tutuklayan hâkim ile tahliye talebini reddeden hâkimi, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu’ işlediği gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’na şikâyet etti.