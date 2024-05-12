Dim Barajı’na atlayan Rus hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Dim Barajı’na atlayan Rus hayatını kaybetti
Antalya’nın Alanya ilçesindeki Dim Barajı’na atlayan Rus hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri Rus Vladimir Esikov’un cenazesini Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus Vladimir Esikov, Metin Taşar ile birlikte Dim Barajı’nın üstündeki yamaçta alkol almaya başladı. Bir süre sonra Esikov, suya gireceğini söyleyerek baraja atladı. Metin Taşar, Esikov’un sudan çıkmaması sonrası durumu jandarmaya ihbar etti.

Gece saatlerinde suda arama yapamayan jandarma ekipleri aramaya karadan başladı. 7 saatlik arama sonrası Esikov’un cansız bedeni bulundu. Esikov’un cenazesi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Metin Taşar ise ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

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