Dim Barajı’na atlayan Rus hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus Vladimir Esikov, Metin Taşar ile birlikte Dim Barajı’nın üstündeki yamaçta alkol almaya başladı. Bir süre sonra Esikov, suya gireceğini söyleyerek baraja atladı. Metin Taşar, Esikov’un sudan çıkmaması sonrası durumu jandarmaya ihbar etti.

Gece saatlerinde suda arama yapamayan jandarma ekipleri aramaya karadan başladı. 7 saatlik arama sonrası Esikov’un cansız bedeni bulundu. Esikov’un cenazesi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Metin Taşar ise ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı.