Dimitris Itoudis: Daha güçlü döneceğiz

Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, finale kalamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Dimitris Itoudis: Daha güçlü döneceğiz

Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

Itoudis'in yaptığı açıklamalar şu şekilde;

-Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Önemli bir rekabet ve güzel bir seriydi. Bu sene iki hedefimizi son saniyelerle kaybettik. Önemli sakatlıklara rağmen burada olmayı başardık. Böyle bir maçtan sonra nerede olduğumuzu gördük.

-Kötü anlar yaşadık. Geçen sene kazandığımız kupayı kaybettik. Çok yetenekli bir takıma karşı istediğimizi yapamadık. Yeni bir takımız. Yönetim ve taraftarımızla bir arada olmaya çalıştık. Herkese teşekkür ediyorum. Finale kalamadığımız için üzgünüm. Daha güçlü döneceğiz.

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