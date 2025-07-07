Dimitrov tamam Sinner devam!

Kaynak: AA
Dimitrov tamam Sinner devam!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan sporcu Sinner ile Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov karşılaştı.

SAKATLIK SONRASI ÇEKİLDİ

Dimitrov, ilk iki seti 6-3 ve 7-5 alarak maçı 2-0 önde götürse de üçüncü sette yaşadığı sakatlık sonrası karşılaşmadan çekildi ve Sinner adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek kadınlarda ise dünya 8 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Danimarkalı Clara Tauson'u 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Son Haberler
Ardahan'da tır devrildi, sürücü yaralandı
Ardahan'da tır devrildi, sürücü yaralandı
10 şehidimiz bugün son yolculuğuna uğurlanacak
10 şehidimiz bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Kişisel bilgiler ve Türklük düşmanları!
Kişisel bilgiler ve Türklük düşmanları!
Ekonomik krizde kısır döngü oluştu?
Ekonomik krizde kısır döngü oluştu?
Madem AKP I. parti gözüküyor Daha beklemeden sandığı getirse hani!
Madem AKP I. parti gözüküyor Daha beklemeden sandığı getirse hani!