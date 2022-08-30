Din adamı Mehmet Emin Kutluay: Kendisi lüks evlerde oturuyorken, size Hz. Muhammed’in topraktan evini anlatıyorsa İslam emin ellerde değildir

Din adamı Mehmet Emin Kutluay'ın imamlara tepki gösterdiği video sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Videoda Mehmet Emin Kutluay şu ifadeleri kullanmaktadır:

Allah’ın dini İslam, hocaların elinde hakkıyla emanet yerinde mi? Soruyorum, hakkıyla yerinde mi aziz Müslümanlar? Memlekette olmuş kira 3 bin-5 bin lira. Bir hoca çıkıp hala çörek otunun faydalarını anlatıyorsa İslam emin ellerde değildir aziz Müslümanlar. Kendisi lüks evlerde oturup, size Hz. Muhammed’in topraktan evini anlatıyorsa bilin ki emanet aziz ellerde değildir aziz Müslümanlar. Hz. Muhammed açlıktan taş bağlardı deyip anlatıyor, o taş senin kafana düşsün. Hz. Muhammet açlıktan midesine taş bağlarmış. Eee, kendisinin oturduğu sofralara bakın. Bakın sofralara neler neler var. Ondan sonra da çıkıp diyor ki “ya işte kanaat edin, şükredin”. Din emaneti ehli ellerde mi aziz Müslümanlar. Allah rızası için ben size soruyorum. Ve bunun karşılığında ne geldi önümüze biliyor musunuz? “Hocanın dediğini dinle, gittiği yoldan gitme.” Sebep? Çünkü hocanın dediğiyle yaptığı uymuyor. Millet açlık içinde kıvranıyor.

Mehmet Emin Kutluay’ın bu sözleri sosyal medya kullanıcılarının aklına İlahiyatçi Ebubekir Sifil'in "namaz kılmayan öldürülebilir" sözlerini getirdi. Sifil’in İslam'ın hiçbir yerinde olmayan bu sözde kuralı eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

İŞTE SİFİL’İN O SÖZLERİ:

Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir.

Ayrıca Sifil’in “namaz kılmayan öldürülebilir” açıklamalarından daha önce bir canlı yayında "deve sidiği içilmeli, şifalıdır" ifadeleri de ortaya çıkmıştı.

Habertürk TV’de Veyis Ateş’in sunduğu programda Caner Taslaman ile İlahiyatçı Ebubekir Sifil hadislerin kaynağı ve güvenilirliğini tartışmış, Hadislerin bir çoğunun uydurma olduğunu savunan Taslaman, “Örneğin Buhari’ye göre deve sidiği içmek sünnettir ve Peygamberimiz içilmesini tavsiye etmiştir. Ancak deve sidiği Orta Doğu da pek çok hastalığa neden oluyor. Bunu yapan Türk hacılar da var’ dedi ve ‘Eğer sünnetse Ebubekir Hoca içebilir” diyerek bir kavanoz içinde getirdiği deve idrarını masaya koymuştu.

İlahiyatçı Sifil ise, deve sidiği içmenin şifalı olduğunu belirten hadisin sahih (doğru-güvenilir) olduğunu savunmuş ve deve idrarının şifa olduğunu iddia etmiştir. Ancak, sadece damızlığa çekilen deve idrarının tüketilmesi gerektiğini söyleyerek Taslaman’ın kendisine sunduğu deve idrarını içmeyi kabul etmemiştir.