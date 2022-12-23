﻿'Din elden gidiyor!' diye bağırmak istiyorum!

Medreselerden bahsediyoruz... "Şu çağda ne medresesi?" diyeceksiniz. Yüzyıllar öncesi eğitimini sürdürmek isteyen, hâlen yürürlükteki Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu delen gruplaşmaları ne kadar biliyoruz?

Kanunu niye deliyorlar? Mustafa Kemal bu kanunu çıkardığı için. Her zaman yazarım... Mustafa Kemal'in getirdiklerini tartışırken, bir dönüp arkaya bakmalı. Niçin radikal kararlar aldı?

Önce düşünülmeli. Medreselerin cumhuriyet öncesi fonksiyonlarını, nasıl ıslah edileceği, ilga edilip edilmeyeceği tartışmalarını hiç araştırdılar mı?

Medreseler baş tacı... Devlet medreselere müdahil değil; medreseler devlete müdahil!

Daha yeni... Bir medrese önceki gün imtihan test kitabını yayınlamış. Size iki soru vereceğim. İlki sarf (şekil bilgisi) sorusu:

"Fiili müdari cehdi Mustağrak bina-i malum müfred müennes muhataba" sığası aşağıdakilerden hangisidir?"

Şıklar Arap yazısıyla sıralanmış. ("1-lemmâ tunsarî, 2-Lemmâ tensurî, 3-Lem tensurî, 4-lemmâ yensurne)

Soruda üç terkip var. Terkipler de Farsça gramere göre ama ilk ikisinde gösterilmiyor, ikincisinde gösteriliyor.

Diğeri "Kısas soruları" başlıklı. 19. soru: "Vezirin karısı, kocasına hıyanet ederek Hz. Yusuf'tan Murad almak istedi. Fakat Hz. Yusuf bundan kaçındı ve dedi ki: 'Hayır! Ben efendime hıyanet etmem. Gerçekten O, bana iyilik etti ve bana ihsanda bulundu. Ben Allah'tan korkarım.' Yukarıda verilen parçada Hz. Yusuf'un hangi yönüne değinilmiştir?

A) Cesur olması, B) Vefalı olması, C) Sabırlı olması, D) Cömert olması."

Daha başka sorular da var. Şafiî ve Hanefî mezhebinden olanlara ayrı sorular soruluyor.

Bu tür eğitim ilâhiyat fakülteleriyle ne kadar örtüşüyor?

Devlet içinde devlet... Ya bütün dallara sirayet ederse?

Taliban örneği önümüzde... Talibancılar medreselerden yetiştiler. Türkiye'deki tarikatlar/cemaatler içinde en yakın grubun değişmez kılık kıyafetlerinden; sarıklarından, cübbelerinden, şalvarlarından, kara çarşaflarından biliyorsunuz. Son zamanda 6 yaşındaki yavrucağı istismardan da sık bahsediliyor. O cemaatten bir heyet Taliban iktidarını kutlamak için yakın zamanda Kabil'e bile gitti.

Taliban teşekkülü mü daha eski, bizdeki malûm cemaat/tarikat mı? Taliban Rusların Aralık 1979 sonu Afganistan'ı işgalinden çok sonra, 1994'te, ortaya çıktı. Bizdeki daha eski. Bir tarihte mekân olarak bizdekinin çok yakınında ikamet etmekteydim Liderlerini de dinledim. Yeri geldikçe bahsettim. Acaba diyorum, Talibancılar Türkiye'den ilham almış olmasınlar?! Bizimkiler tebrik ziyaretine gittiklerine göre öyle görünüyor. (Şu notu eklemeliyim: Daha Taliban ortaya çıkmadan önce bir Arap ülkesinde üniversitede Afganistanlı mücahitlerle karşılaşmıştım. Afgan Türk'ü olanlarla, şimdi iktidara hâkim olan Peştunlar neredeyse kanlı bıçaklıydılar.)

Tarikatlar/cemaatler Türkiye'de söz sahibi olduklarında, nelerle karşılaşacağımızın örneğini Taliban gösteriyor. Talibancılar en son kızlara üniversiteyi yasakladılar. Daha önce işten çıkarmaya başlamışlardı. Kadın yok sayılıyor.

Bu yasak Saray'ı şaşırttı mı desem, telaşa düşürdü mü desem... Reis Bey'in buyruğu olmadan adım atmayan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın "Taliban yönetimi Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok." diye tivit attı.

Saray önce, Türkiye'de kızları bırakın erkekleri bile hafız yapacağız, medresede okutacağız diye okullara göndermeyen tarikatları/cemaatleri bir incelesin. (Ben de ne diyorum! Önlerini açan zaten Saray!)

Hz. Peygamber'in zamanını hiç mi araştırmadılar, eşlerinin fonksiyonlarına hiç mi dikkat etmediler?

Hz. Peygamber'in ilk hanımı Hz. Hatice tüccar. Hz. Peygamber'e evlenmeyi teklif eden de kendisi. Diğer eşlerinden Hz. Aişe, politik manevraları en iyi bilen isimlerden. Hz. Peygamber onun hanesinde hayata gözlerini yumdu.

Hz. Aişe'nin Hz. Osman'a, Hz. Ali'ye karşı tavrını inceleyin. Çekişmelerin tam ortasında. Savaşa bile girdi.

Bunu şunun için yazıyorum: Erkekler hayatta nasıl rol oynuyorlarsa, kadınlar da öyle rol oynuyorlar. Zamanımıza bakıyorum... Tarikatlarda/cemaatlerde kadın "kullanışlı" meta... İş hayatında yerleri olamaz, sıralı mekteplere asla gidemezler...

Yahu siz hakikaten Müslüman mısınız?!

"Din elden gidiyor!" diye bağırmak istiyorum!