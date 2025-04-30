Din görevlilerine hizmet içi eğitim

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından, din görevlilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak ve sık yapılan hataların önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi. İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlar için "Kıraatte, İkamette, İmamette ve Hitabette Yaygın Hatalar", Kur'an Kursu Öğreticileri için ise "Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Öğretme Teknikleri" konulu seminerler, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya'nın sunumuyla iki gün boyunca Müftülük Konferans Salonu'nda yapıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, bu tür programların din görevlilerinin mesleki gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

Seminer sonunda İl Müftülüğü tarafından Davut Kaya'ya katkılarından dolayı teşekkür edildi.