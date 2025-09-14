Din görevlisi adaylarına ilk yardım semineri verildi

Kaynak: İHA
Din görevlisi adaylarına ilk yardım semineri verildi

Kütahya Dini İhtisas Merkezi'nde din görevlisi adaylarına yönelik "112 Acil Çağrı Merkezi Bilgilendirmesi" ve "Acil İlk Yardım Farkındalığı" eğitimleri düzenlendi.

Kütahya Dini İhtisas Merkezi'nde din görevlisi adaylarına yönelik "112 Acil Çağrı Merkezi Bilgilendirmesi" ve "Acil İlk Yardım Farkındalığı" eğitimleri düzenlendi.

Program çerçevesinde; Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Özgür Ceyran, acil çağrı sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirme yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Erol Yıldız tarafından ise, temel ilk yardım farkındalığına yönelik eğitim verildi. Eğitimlerin ardından Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Dini İhtisas Merkezi'ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Son Haberler
Adrese yönelik operasyonda 4 kilonun üzerinde kokain ele geçirildi
Adrese yönelik operasyonda 4 kilonun üzerinde kokain ele geçirildi
Deniz keyfinin yanında tehlikeli atlayışlar tedirgin ediyor!
Deniz keyfinin yanında tehlikeli atlayışlar tedirgin ediyor!
Seda Sayan’ın mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı
Seda Sayan’ın mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı
Hatay’da bin 260 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi
Hatay’da bin 260 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi
Kendisine terapi olan kaligrafiyi sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Kendisine terapi olan kaligrafiyi sanatını gelecek nesillere aktarıyor