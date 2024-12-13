Kadın din kültürü öğretmeni 2 öğrencisini istismar etti! Tüm şehir bu skandalı konuşuyor

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Konya’da bir imam hatip ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan R.U (31), yaşları 13 olan 2 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Evli ve 2 çocuk annesi R.U., derslerine girdiği 13 yaşındaki iki erkek öğrencisiyle sosyal medyadan takipleşti.

İddialara göre; R.U., ilk 13 yaşındaki öğrencisiyle, “bugün biri yanımdan hızlıca geçip gitti ne selam vardı ne sabah" şeklinde mesaj göndererek duygusal olarak yakınlaşmaya başladı. R.U., öğrencisine farklı zamanlarda kendisine ait özel fotoğraflar ve "bebeğim, aşkım, sevgilim, seni çok seviyorum, birlikte uyuyalım" şeklinde taciz içeren mesajlar gönderdi.

ARACIN İÇERİSİNDE TACİZ

R.U., birçok kez kendisine ait sayılı araç ile öğrencisini bir AVM’nin kapalı otopark kısmına ve yine Selçuklu Seyir Tepesi civarına götürerek araç içerisinde çocuğu taciz etti, kendisine sarılarak öpmesini istedi. R.U.’nun isteği üzerine 13 yaşındaki çocuk da kendisine sarıldı ve yanak kısımlarından öptü.

"SENİ ÇOK İSTİYORUM"

Bu öğrencisiyle bilinmeyen bir nedenle arası bozulan R.U, bu kez aynı okulda eğitim gören bir başka öğrencisiyle duygusal olarak yakınlaşma yaşadı. R.U, bu öğrencisine özel fotoğraflar ve videolar gönderdi. Ayrıca, R.U bu öğrencisine de farklı zamanlarda birçok kez "aşkım, sevgilim, canım, bitaneceğim, balım. Hormonlarımı kontrol edemiyorum. Seni çok istiyorum" şeklinde taciz içeren mesajlar gönderdi. R.U’nun bu öğrencisini de bir AVM’nin kapalı otopark kısmında da öğrencisini taciz ettiği öne sürüldü.

MESAJ VE FOTOĞRAFLAR SAVCILIĞA SUNULDU

Veliler, öğretmen R.U’nun mesajlarını çocuklarının telefonunda görmesi üzerine emniyete giderek şikâyetçi oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada, çocuklar öğretmen R.U.’nun kendilerine gönderdiği mesaj ve fotoğrafları CD içerisinde savcılığa sundu.

106 YIL HAPSİ İSTENDİ AMA SERBEST BIRAKILDI

Öğretmen R.U., savcılığa verdiği ifadede iddiaları reddetti. Ancak savcılık öğrencilerin telefonu üzerinde yapılan incelemelerin ardından mesaj ve fotoğrafları öğretmen R.U’nun gönderdiğini belirledi Öğretmenlik mesleğinden istifa eden R.U., hakkında toplamda 106 yıl hapis cezası talep edildi. Ancak R.U, serbest bırakıldı.