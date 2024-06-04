Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti

Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti
Kaynak: Cumhuriyet

Ankara Katip Çelebi Lisesi’nde Din Kültürü öğretmeninin arkadaşlarıyla ‘erik dalı’ şarkısıyla dans edip sosyal medyada paylaştığı için ahlaksızlıkla suçladığı 10. sınıf öğrencisi E., ders esnasında kendisini sınıfın penceresinden atarak intihar etti.

1/8
Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti 1

Ankara Keçiören’de bulunan Katip Çelebi Lisesi’nde geçen pazartesi günü yaşanan skandal olayda, edinilen bilgilere göre 10. sınıf öğrencilerinden E., arkadaşlarıyla ‘erik dalı’ diye bilinen şarkıyla dans ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştığı için Din Kültürü öğretmeninin baskı ve tehditlerine maruz kaldı.

2/8
Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti 2

İNTİHAR ETTİ

Kendisini ailesine söylemekle tehdit eden genç kıza videoyu sildirdi ama bununla da kalmayan öğretmen, durumu genç kızın ailesine büyüterek anlattı. Yaşananlardan dolayı onuru kırılan genç kız, aynı öğretmeninin dersinde, kendisini sınıfın penceresinden atarak canına kıydı.

3/8
Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti 3

Hastaneye kaldırılarak tedavi edilen genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen başına aldığı darbe yüzünden 1 gün sonra hayatını kaybetti.

4/8
Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti 4

Okul yönetimi, okuldaki herkesin gözü önünde, yaşanan olaya ilişkin sorumluları yargıya teslim etmek yerine, olayın üstünü kapatmaya ve öğrencileri susturarak dışarıya bilgi çıkmasını engellemeye çalıştı.

5/8
Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti 5

"GENÇ KIZIN ONURUYLA OYNANDI"

Skandal olayla ilgili bilgi edinmek için Katip Çelebi Lisesi’ne giden Zafer Partisi Kadın, Çocuk ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, genç kızın Din Kültürü öğretmeni tarafından ahlaksızlıkla suçlandığını, hakarete uğradığını ve “anne babana söylerim seni” denilerek tehdit edildiğini öğrendi.

Aslan, öğrencinin videoyu kaldırdığı halde, din kültürü öğretmeninin velilerine olayı abartarak anlattığını belirterek, “Daha 15 yaşında, onuruyla oynanmış gencecik bir kızdan bahsediyorum. Aynı kız çocuğu, ilk din kültürü dersinde, ‘astımım var’ diyerek camı açtırıyor ve ders esnasında camdan atlayarak yaşamına son veriyor. Kızımız bir gece yoğun bakımda yaşam savaşı verdi ama ne acı ki kurtarılamadı” diye konuştu.

6/8
Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti 6

"HERKES HABERDARDI, KILINI KIPARDATMADILAR!"

Genç kızın yüzlerce arkadaşının önünde aşağılandığından, okul idaresi ve öğretmenlerin de haberdar olduklarını vurgulayan Aslan, buna rağmen hiçbir şey yapılmadığını ve okulda 15 yaşında bir kız çocuğunun, yaşamdan bu kadar kolay koparılabildiğini belirterek, kız öğrencinin onurunun kırıldığı okulda yaşamına son verdiğini söyledi.

7/8
Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti 7

"SINAVLARI BİR HAFTA ERTELEMİŞLER…"

Olayın sorumlularını bildiğini belirten Aslan, bu olaydan sınavları bir hafta erteleyerek, öğrencileri tehdit ederek kurtulamayacaklarını söyledi.

Aslan, sorumluların nereden güç aldığını çok iyi bildiğini belirterek, Milli Eğitim’in içini boşaltanların, öğretmenlikle alakası olmayan liyakatsizleri okullara dolduranların ve onlara ‘dindar ve kindar nesil yetiştirin’ diyenlerin aynı tastan beslendiğini belirterek, Türkiye’yi zindana çevirenlere özenip eğitim ocağı olması gereken okullarda çocuklara eziyet edemeyeceklerini ifade etti.

8/8
Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti 8

‘O ÇOCUĞUN ÇIKARAMADIĞI SES OLACAĞIM’

Açıklamasının devamında üç kız çocuğu annesi olan bir kadın olarak, o çocuğun çıkaramadığı ses olacağının altını çizen Aslan, bu organize kötülüğü ifşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda aydınlatacağını ve tüm sorumlulardan hesap soracağını belirtti.

İlgili Haberler
Çağlayan Adliyesi’nde tutuklandığını öğrenince intihar etti
Karısını evde bir erkekle bastı. İkisini de öldürüp intihar etti
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bahçelievler'de faciadan dönüldü! Sıvalar döküldü 5 katlı bina boşaltıldı
Bahçelievler'de faciadan dönüldü! Sıvalar döküldü 5 katlı bina boşaltıldı
Kamyonette 100 çuval içinde 3 ton kum şırlanı ele geçirildi
Kamyonette 100 çuval içinde 3 ton kum şırlanı ele geçirildi
Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı
Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı
Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak
Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak
Hobisi mesleği oldu korona salgınından karlı çıktı. "Talep her yıl artıyor"
Hobisi mesleği oldu korona salgınından karlı çıktı. "Talep her yıl artıyor"
Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı?
Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı?