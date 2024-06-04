Din Kültürü öğretmeninin dans ettiği için ahlaksızlıkla suçladığı kız öğrenci intihar etti

"GENÇ KIZIN ONURUYLA OYNANDI"

Skandal olayla ilgili bilgi edinmek için Katip Çelebi Lisesi’ne giden Zafer Partisi Kadın, Çocuk ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, genç kızın Din Kültürü öğretmeni tarafından ahlaksızlıkla suçlandığını, hakarete uğradığını ve “anne babana söylerim seni” denilerek tehdit edildiğini öğrendi.

Aslan, öğrencinin videoyu kaldırdığı halde, din kültürü öğretmeninin velilerine olayı abartarak anlattığını belirterek, “Daha 15 yaşında, onuruyla oynanmış gencecik bir kızdan bahsediyorum. Aynı kız çocuğu, ilk din kültürü dersinde, ‘astımım var’ diyerek camı açtırıyor ve ders esnasında camdan atlayarak yaşamına son veriyor. Kızımız bir gece yoğun bakımda yaşam savaşı verdi ama ne acı ki kurtarılamadı” diye konuştu.