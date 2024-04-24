Din tüccarlarının yeni yöntemi kadınlara zikir kursu. Hadi zevk alıyoruz eğleniyoruz

Allah ile kulu arasındaki özel bağı kimin nasıl yaşayacağı hiç kimseyi ilgilendirmezken, din tüccarları vatandaşın manevi zaaflarını kullanarak her gün yeni bir skandala imza atıyor.

"HADİ ZEVK ALIYORUZ EĞLENİYORUZ"

Rüyada peygamber gördüren terlikten, cehennemde yakmayan kefene kadar akıl almaz yöntemlerle dini, ticarete alet eden ve vatandaşın yumuşak karnından ve bilgisizliğinden faydalanan din tüccarları şimdi de zikir kurslarıyla ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda zikir kursu diye tabir edilen ve bir erkeğin oda dolusu kadına sözde zikir çekmeyi öğrettiği görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kurs veren sözde hocanın kadınlara "Hadi zevk alıyoruz eğleniyoruz tamam mı?" demesi ise dikkat çekti.

Din tüccarlarının bu hamlesi vatandaşı da tepkisine yol açtı. Videonun altına yorum yapan onlarca vatandaş, “Para kazanmak için her yola başvuruyorlar maalesef”, “Okumayan toplumun hali budur” ifadelerini kullandı.