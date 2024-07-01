Dinamit patlatılarak yapılan yol çalışmasında yetersiz önlemler dikkat çekti

Sena Özkan
Dinamit patlatılarak yapılan yol çalışmasında yetersiz önlemler dikkat çekti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, dinamit patlatılarak yapılan yol çalışması sırasında yetersiz güvenlik önlemleri alındı. Çevrede yaşayan vatandaşlar ve sürücüler, tehlikeli duruma dikkat çekerek yetkilileri uyardı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dinamit patlatılarak yapılan yol çalışması sırasında alınan yetersiz güvenlik önlemleri, çevredeki vatandaşların ve sürücülerin tepkisine neden oldu. Yol çalışmasının yapıldığı alanda dinamit patlatılması sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gözlemlendi. Patlatma işlemi sırasında çevredeki binalar ve yoldan geçen araçlar için yeterli koruma sağlanmadığı belirtildi.

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Vatandaşlar, patlatma sırasında büyük bir gürültüyle irkildiklerini ve bazı evlerin camlarının titrediğini ifade etti. Ayrıca, patlatma alanının etrafında yeterli güvenlik bariyerlerinin bulunmadığı ve patlamanın etkisiyle taş ve toprak parçalarının çevreye saçıldığı bildirildi.

Yetersiz güvenlik önlemlerine dikkat çeken çevre sakinleri, yetkililere seslenerek daha dikkatli ve özenli olunması gerektiğini vurguladı. Çalışma sırasında olası bir kazanın ciddi sonuçlar doğurabileceği ve can güvenliğini tehlikeye atabileceği ifade edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Döşemealtı Belediyesi yetkilileri, çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için ek önlemler alınacağını ve vatandaşların endişelerinin dikkate alınacağını belirtti. Ayrıca, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için daha sıkı güvenlik protokollerinin uygulanacağı ifade edildi.

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