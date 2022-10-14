14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dinamit yüklü kamyonda yangın

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 21:50
Takip Et

Dinamit yüklü kamyonda yangın

Dinamit yüklü kamyonda yangın
+
Aa
-

İHA - Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Giresun'a giden E.S. (58) idaresindeki 06 DV 4147 plakalı dinamit yüklü kamyon, sızan yağ sebebiyle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, kamyonu güvenli alana park ettikten sonra durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kamyonun alt bölümünde çıkan ufak çaplı yangını büyümeden söndürdü.

Kamyon, polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından sanayiye götürüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
2
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
4
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
5
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Son dakika - Sansür Yasası Meclis'ten geçti
6
﻿Son dakika - Sansür Yasası Meclis'ten geçti
﻿Son dakika - Sansür Yasası Meclis'ten geçti
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
7
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
﻿Antalya'da toprak kayması. 1 ölü, 1 yaralı
﻿Antalya'da toprak kayması. 1 ölü, 1 yaralı
﻿Antalya'da toprak kayması. 1 ölü, 1 yaralı
﻿ Harry Potter'ın yıldız ismi hayatını kaybetti
﻿ Harry Potter'ın yıldız ismi hayatını kaybetti
﻿ Harry Potter'ın yıldız ismi hayatını kaybetti
﻿Liderlerden Bartın mesajı
﻿Liderlerden Bartın mesajı
﻿Liderlerden Bartın mesajı
﻿AFAD'dan Amasra'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama
﻿AFAD'dan Amasra'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama
﻿AFAD'dan Amasra'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.