Dinamo Kiev 3 puanı 1 golle aldı

Ukrayna Premier Ligi'nin 17. haftasında, Dinamo Kiev ile Veres Rivne karşı karşıya geldi. Maç, Kiev’in ev sahipliğinde 16 Aralık Pazartesi günü oynandı. Dinamo Kiev, 40 puanla ligin lideri olarak sahaya çıkarken, rakip Veres Rivne 19 puanla 9. sırada yer alıyordu.

Veres, agresif bir oyun sergileyerek topa sahip olmaya ve hızlı kontra ataklarla Dinamo savunmasını zorlamaya çalıştı. Ancak Kiev ekibi, bu girişimlere kararlı bir savunmayla yanıt verdi. İlk yarıda Dinamo adına tehlikeli ataklardan biri Tymchyk’in uzaktan şutu oldu, ancak rakip kaleci bu denemeyi başarıyla kurtardı.

Maçın 23. dakikasında ev sahibi ekip, ilginç bir serbest vuruş organizasyonu ile öne geçti. Pikhalionok’un Buialskyi’ye pasıyla başlayan atakta, Buialskyi topu Vanat’a ulaştırdı ve genç oyuncu skoru 1-0 yaptı. Bu gol, aynı zamanda maçın tek golü olarak kayıtlara geçti.

VERES’İN ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

İlk yarının son dakikalarında Veres, köşe vuruşlarından tehlike yaratmaya çalıştı. Ancak Dinamo kalecisi Bushchan, peş peşe yaptığı kurtarışlarla rakibine fırsat tanımadı. İkinci yarıda ise her iki takım da tempoyu artırdı. Veres, Haiduchyk’in ceza sahasına yapılan bir ortayı değerlendirme çabasıyla gole çok yaklaştı, fakat top az farkla dışarı çıktı.

Dinamo Kiev, ikinci yarıda daha fazla gol pozisyonu üretti. Voloshyn, bir serbest vuruş organizasyonunda topu ağlara gönderse de ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı. Maç boyunca Kiev ekibi, etkili serbest vuruşlarla farkı açmaya çalışsa da skoru değiştiremedi.

KIŞ ARASINA LİDER GİRİYORLAR

Karşılaşma, Dinamo Kiev’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla liderliğini pekiştiren Dinamo, kış arasına rakiplerinin önünde girdi. Veres ise puan tablosunda yerini koruyamadı.