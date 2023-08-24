Dinamo Kiev Beşiktaş maçı

Romanya'nın Bükreş kentinde Giuleşti Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiliz hakem Darren England yönetiyor.
İŞTE DEV MAÇIN 11'LERİ
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Volshyn, Buyalskiy, Vanat
Beşiktaş: Mert; Rosier, Colley, Amartey, Masuaku; Amir, Salih; Onur, Gedson, Muleka; Aboubakar.
Ve maç başladı...
Hakem Darren England ilk düdüğünü çaldı.
Karşılaşmaya temsilcimiz Beşiktaş başladı.
İlk tehlike Dinamo Kiev'den geldi.
4. dakikada Alexander Karavaev'in kullandığı serbest vuruşu Beşiktaş savunması karşıladı.
Dönen topu Vitaly Buyalsky tekrar doldurdu. Beşiktaş defansı topu kornere çeldi.
İlk dakikalar tempolu geçildi.
14. dakikaya gelindiğinde ev sahibi ekip Dinamo Kiev rakip yarı alanda baskılı bir oyun sergiliyor.
Beşiktaş'ta Masuaku sakatlandı.
Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Masuaku oyuna devam ediyor.
Ancak yıldız oyuncu zaman zaman sekiyor.
21. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı.
Beşiktaş'ta Onur sağdan ceza sahasına iyi ortaladı.
Ön direkte Aboubakar çok iyi vurdu ama kaleci son anda topu kornere çeldi.
Beşiktaş penaltı kazandı.
Dakika 39! Onur'un ortasında Muleka kafayı vurdu. Top savunmada Oleksandr Tymchyk'e çarptı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
Hakem pozisyonu VAR'dan inceledi ve penaltı geçerli!
40. dakikada Aboubakar penaltıdan Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.