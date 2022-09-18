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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u yenmesi için yapması gerekeni açıkladı

2022-2023 sezonuna Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri ile birlikte başlayan ve Dinamo Kiev karşısında epey yıpranan Fenerbahçe, milli ara öncesi Alanyaspor'u ağırlıyor.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 13:30
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Dinamo Kiev karşısında yıpranan Fenerbahçe'nin galibiyet şifresini Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u yenmesi için yapması gerekeni açıkladı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Oynadığı son 3 resmi maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı lacivertliler, Akdeniz temsilcisine karşı çıkacağı 90 dakikayı kayıpsız geçip rahat bir 'kafa tatili' yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde futbolunu ve takım içi iletişimini günden güne ilerleten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda aldığı 2-2'lik Rennes beraberliğinin ardından gözünü Süper Lig'e çevirdi.
Kanarya, milli ara öncesi Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de Alanyaspor'u ağırlayacak.

90 DAKİKA OYNAMAYANLAR, KADROYA DÖNEBİLİR
Neredeyse her karşılaşmaya farklı taktik dizilim ve ilk 11'le çıkan Portekizli teknik direktör Jesus, Akdeniz temsilcisiyle oynanacak mücadeleye de farklı bir kadro ile başlamayı planlıyor.
Deneyimli hocanın 2 gün önce deplasmanda Rennes'e karşı 2-0 geriden gelip alınan beraberliğin ardından; o maçta süre almayan ya da sonradan oyuna dahil olan Arao, Crespo, Ferdi, Alioski, Rossi ve Valencia'yı sahaya sürebilir.

TAKIMDAKİ TEK EKSİK: LUAN PERES
Tecrübeli çalıştırıcının Alanyaspor mücadelesine çıkarmayı planladığı ilk 11'in şu şekilde olabileceği düşünülüyor; Altay, Gustavo, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, Rossi, Batshuayi, Pedro.
Rennes deplasmanında dizinden sakatlanan Luan Peres'in bu 90 dakikada görev alma şansı bulunmuyor.

FERDİ, DERBİ İÇİN DİKKATLİ OLMALI
Şu anda Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan ve kart sınırında yer alan Ferdi Kadıoğlu'nun Alanyaspor maçında dikkatli olması gerekiyor. Öyle ki başarılı futbolcu 1 sarı kart daha gördüğü takdirde milli maç dönüşünde oynanacak Beşiktaş derbisinde takımında yer alamayacak.
Teknik direktör Jorge Jesus ve ekibinin bu konuda oyuncularına gerekli uyarıları yaptığı öğrenildi.

KADIKÖY'E MORALLİ GELECEKLER
Lige 4-2'lik Fatih Karagümrük galibiyeti ve 3-3'lük Beşiktaş beraberliği ile hızlı bir giriş yapan Alanyaspor'da ise moraller son Ankaragücü karşılaşması sonrası yerinde... Ligdeki diğer karşılaşmalarında Sivas ile berabere kalıp İstanbulspor ve Başakşehir'e yenilen Alanya, iç sahadaki maçında Ankaragücü'nü 2-1 yendiği için Kadıköy'e moralli gelecek.

MAÇIN HAKEMİ HÜSEYİN GÖÇEK
Oynamaya başladığı üst düzey futbolu taraftarının önünde 3 puanla taçlandırıp ligde üst sıralarda dönen yarıştan kopmak istemeyen sarı lacivertliler, taraftarının desteğini de arkasına alarak Akdeniz ekibini mağlup etmeye çalışacak.
Karşılaşmanın orta hakemi Hüseyin Göçek olacak. Göçek'in yardımcılıklarını; İbrahim Çağlar Uyarcan ve Alpaslan Dedeş yapacak.

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