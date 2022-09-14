﻿Jorge Jesus bu kez çok temkinli konuştu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus, çok zor bir maç beklediklerini söyledi.



Müsabakanın oynanacağı Roazhon Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, Fransa'nın hem kulüpler hem de ülke bazında Avrupa'nın en üst 5 liginden biri olduğunu belirtti.

Grubun favorisinin Rennes ve Dinamo Kiev olduğunu hatırlatan Jesus, "Zor bir maça çıkacağız. Zor bir maç bekliyoruz. Rennes, Fransa'nın bir takımı. Fransa'da kulüpler ve milli takımlar bazında Avrupa'nın en üst 5 liginden biri. Grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de kendimizi gruptan çıkmak için bu takımların arasında görüyoruz." ifadelerini kullandı.

PROBLEM ÇIKARACAKLAR

Rennes'in mükemmel oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Jesus, şöyle devam etti:

"Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Ligde altıncı sıradalar. Bu da onların ne kadar kuvvetli bir takım olduklarını gösteriyor. Bize muhakkak problem çıkartacaklardır. Biz de buna en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız. Umarım takımım değerini gösterip bu maçta gereken mücadeleyi gösterir."

Jesus, bu hafta 3 günde bir maç oynamadıklarını ve bunun takıma iyi geldiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Belirtmiş olduğunuz gibi bu hafta 3 günde 1 maç yapmadık fakat pazar günü maçımız var. Yine perşembe-pazar oynayacağız. Geçen bu ara bize iyi geldi. 2 maçtan biri diğerinden önemli gibi bir durum söz konusu değil. Futbolda takımların değerine baktığınız zaman bu fikirlerinizi şekillendiriyor. Şu ana kadar düşüncem bu şekilde."

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun ilginç ve iyi bir kariyere sahip olduğunu aktaran Jesus, sahada hocaların değil oyuncuların karşılaşacağını ifade etti.

"Rennes sorumlularının Fenerbahçe taraftarları hakkında almış olduğu bir karar"

Rakiplerinin de kendileri gibi UEFA Avrupa Ligi'nde kadrosunda çok fazla değişiklik yaptığını belirten Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe taraftarlarının stada az sayıda alınmasına ilişkin kararla alakalı ise şunları anlatarak sözlerini tamamladı:

"Bu durumu biliyorduk. Yarın sayıca fazla taraftarımız olamayacak. Biz olmalarını isterdik ama Rennes sorumlularının Fenerbahçe taraftarları hakkında almış olduğu bir karar bu. Dolayısıyla kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Bu durum şunu gösteriyor ki Rennes'in Fenerbahçe'nin biletlerini kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki."

BATSHUAYI: ÖZGÜVENLİ BİR TAKIM

Sarı-lacivertli futbolcu Michy Batshuayi, çok zor ve öz güvenli bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

Her iki takım içinde zor bir maç geçeceğini belirten Batshuayi, "Bana göre yarın çok zor bir ekibe karşı oynayacağız. Öz güvenli bir takım, dolayısıyla her iki takım için de zor bir maç olacak. Gol atmış olduğum için çok mutluyum ama bu geçmişte kalan bir durum. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Ona odaklanarak yarınki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

SIKI ÇALIŞIYORUZ

Rennes kalecisi eski takım arkadaşı Steve Mandanda'ya karşı oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Belçikalı golcü, şunları kaydetti:

"Onu tekrar görecek olmak benim için büyük bir memnuniyet. Burada olmaktan çok memnunum. Kendime güvenim üst noktada. Antrenmanlarda sıkı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada rekabetçi bir ortam söz konusu. Tüm kulvarlarda gidebileceğimiz en yüksek noktaya gitmek istiyoruz."



