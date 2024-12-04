Dinamo Kiev tat vermedi

Maçın başlama düdüğüyle birlikte ev sahibi Oleksandria, oyuna hızlı başladı. İlk dakikalarda kaleyi yoklayan iki şut çekildi ancak Dinamo Kiev’in kalecisi Bushchan başarılı kurtarışlarla takımını oyunda tuttu. Ev sahibi ekip, duran toplarla da etkili olmaya çalışsa da Dinamo savunması dikkatliydi.

Dinamo ise savunmada kalmaya razı bir görüntü çizmedi. Vanat, dar açıdan bir şutla Oleksandria kalesini yokladı ancak top auta çıktı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında iki ekip de pozisyonlar yakalasa da mücadele daha çok orta sahada sertleşen bir oyunla geçti.

İkinci Yarıda Kaçan Fırsatlar

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Dinamo Kiev oldu. Buialskyi’nin şutunu Oleksandria kalecisi Yermakov güçlükle kurtardı. Ardından Bezerra, ceza sahası dışından şansını denedi fakat top az farkla dışarı çıktı. Voloshyn’in Mykhailenko’dan aldığı pasla yaptığı etkili vuruşu da Yermakov kurtararak maçın dengede kalmasını sağladı.

Son dakikalarda iki takım da gol için yüklense de beklenen gol gelmedi ve mücadele 0-0’lık eşitlikle tamamlandı. Dinamo Kiev, Oleksandria ile rövanş maçını 8 Aralık’ta kendi sahasında oynayacak.