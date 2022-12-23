Lucescu'dan bomba Fenerbahçe itirafı

Lucescu. "Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların ardından Dinamo Kiev'den neden ayrılmadığı sorusuna, "Bu insanlara ihanet edemem. Fenerbahçe benimle sözleşme imzalamak istedi ancak ben kabul etmedim. Benim yerim burası. Neredeyse bir yıllık çatışmalardan sonra durum şimdi normal görünüyor. Ancak stadyumlarda taraftarların olması artık söz konusu değil" dedi.

Ukrayna'da korkuyla yaşadıklarını belirten Lucescu, "Gökyüzüne baktığınızda her an ne olabileceğini bilmiyorsunuz. Sahadayken uçakların gürültüsünü duyuyoruz. Sirenler çalana kadar oynuyoruz. Sirenler sonrası yarıda kalan bir maçta karşılaşmaya yeniden başlamak için neredeyse bir saat soyunma odasında kalmak zorunda kaldık" diye konuştu.