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Lucescu'dan bomba Fenerbahçe itirafı

Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımının teknik direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınına verdiği demeçte Fenerbahçe ile çarpıcı bir itirafta bulundu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 20:17
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Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu'dan bomba Fenerbahçe itirafı

Lucescu'dan bomba Fenerbahçe itirafı
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Lucescu. "Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların ardından Dinamo Kiev'den neden ayrılmadığı sorusuna, "Bu insanlara ihanet edemem. Fenerbahçe benimle sözleşme imzalamak istedi ancak ben kabul etmedim. Benim yerim burası. Neredeyse bir yıllık çatışmalardan sonra durum şimdi normal görünüyor. Ancak stadyumlarda taraftarların olması artık söz konusu değil" dedi.

Ukrayna'da korkuyla yaşadıklarını belirten Lucescu, "Gökyüzüne baktığınızda her an ne olabileceğini bilmiyorsunuz. Sahadayken uçakların gürültüsünü duyuyoruz. Sirenler çalana kadar oynuyoruz. Sirenler sonrası yarıda kalan bir maçta karşılaşmaya yeniden başlamak için neredeyse bir saat soyunma odasında kalmak zorunda kaldık" diye konuştu.

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