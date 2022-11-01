UEFA'dan Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev  maçına skandal atama: Bebek sahada

Fenerbahçelilerin unutamadığı bir hakemdir Ivan Bebek.

Hırvat hakem 18 Mart 2016'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile oynadığı maçı yönetmiş, skandal kararlar vermişti.

Portekiz takımı lehine düdükler çalan Bebek, maç 1-1 devam ederken 66. dakikada Mehmet Topal'ı, 87. dakikada Alper Potuk'u ve 90. dakikada da Volkan Şen'e kırmızı kart göstermişti.

Ivan Bebek ayrıca saha kenarında, verdiği kararlara tepki gösteren dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı da tribüne göndermişti.

Fenerbahçe, 8 kişi kaldığı maçı 4-1 kaybetmişti.

UEFA, Ivan Bebek'i bu kez de Fenerbahçe'nin perşembe günü Polonya'da oynayacağı Dinamo Kiev maçına 4. hakem olarak atadı.

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. Fenerbahçe, 11 puanla lider olduğu grupta birinci çıkmak için mücadele edecek. Böylesine önemli bir maça Fenerbahçelilerin unutamadığı hakemin saha içinde görevlendirilmesi şaşkınlık yarattı.