﻿Lucescu bu kez Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarındaki rakiplerinden Dinamo Kiev, İstanbul'daki maç öncesi flaş bir mağlubiyetle sarsıldı.

Kiev, Ukrayna Ligi'nde Zorya'ya 3-2 mağlup oldu. Kiev, ilk maçta da Dnipro'ya 3-0 yenilmişti.

Maç sonrası Dinamo Kiev'in eski teknik direktörü Sabo, yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin maçı 'kesin' kazanacağını ifade etti.

Fenerbahçe'nin perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Dinamo Kiev, İstanbul'daki maç öncesinde sıkıntılı bir durumun içerisine girdi.

Ukrayna Ligi'nde Cumartesi gecesi sezonun ikinci maçına çıkan Kiev ekibi, Zorya'ya 3-2 mağlup oldu.

Ukrayna'da takımın bir krizin içine girdiğine yönelik yorumlar yapılırken, Dinamo Kiev'i uzun yıllar çalıştırmış eski teknik direkötrü Yozhef Sabo, sarı-mavililerin içinde bulunduğu duruma yönelik ülke basınına kötümser değerlendirmelerde bulundu.

Lucescu ise, "Ukrayna Ligi'nde kaybedilen puanların telafisi var ama Avrupa Ligi'nde önemli bir noktaya çıkmamış gerekiyor." diye konuştu.