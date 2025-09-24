Dinamo Zagreb Fenerbahçe'yi dostluk yemeğinde ağırladı

Kaynak: Haber Merkezi
Dinamo Zagreb Fenerbahçe'yi dostluk yemeğinde ağırladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında karşılaşacağı Dinamo Zagreb ile maç öncesinde düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 1. haftasında bugün Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi iki takımın yöneticileri dostluk yemeğide bir araya geldi.

basliksiz-1-0001-f92df3ac-b18d-4d13-b478-6669c75fbb82.jpg

Hırvatistan ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Fenerbahçe’yi temsilen Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Ertuğrul Eren Ergen, Ufuk Şansal, Gürhan Taşkaya, Orkan Orakçıoğlu ile Dış İlişkiler Sorumlusu Ece Uysaler katıldı.

basliksiz-1-0002-4b8d9864-2dba-490c-a2b6-460ae9092ef8.jpg​​​​​​​Ev sahibi Dinamo Zagreb’i ise Başkan Zvonimir Boban, Sportif Direktör Dario Dabac, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mislav Ante Omazic ve Denetim Kurulu Üyesi Marijan Pojatina temsil etti.basliksiz-1-0000-043d00e7-eaaa-4c61-842f-e6235ae5904c.jpg​​​​​​​

Yemek sonrasında iki kulüp yöneticileri karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu.

