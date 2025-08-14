Dinamo Zagreb'den Livakovic açıklaması! Gidiyor mu?

Yabancı kaleci arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in geleceği belirsizliğini koruyor.

30 yaşındaki tecrübeli eldivene Avrupa'dan teklifler geldiği iddia edilirken eski takımı Dinamo Zagreb'den de açıklama geldi.

'KALECİLERİMDEN MEMNUNUM'

"Livakovic transferini hiç konuşmadık" diyen Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Bu tamamen sportif direktöre bağlı bir konu. Ben kalecilerimden memnunum. Nevistic gayet iyi performans gösteriyor. Gayet tatmin edici bir kaleci. Livakovic'in kalitesinden bahsetmeme gerek yok. Dinamo Zagreb için neler verdiğini hepimiz biliyoruz ama ben kalecilerimden memnunum."