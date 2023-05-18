Dinamo Zagreb'ten Petkovic kararı. Trabzonspor'a üzücü haber

Trabzonspor'un Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından göreve geçen Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica'yı getirdi. Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan Dinamo Zagreb takımından Bruna Petković'i istediği kaydedildi. Görüşmelerin ardından Zagreb, kararını verdi.

ZAGREB'TEN RED

Hırvat basınından Sportklub'ün haberine göre; Trabzonspor Dinamo ile temasa geçti ve 1.2 milyon euro teklif etse de Dinamo Zagreb yöneticileri bu teklifi reddetti.

Petković, Dinamo için 205 maça çıktı ve 47 asistle 64 gol attı.

Dinamo Zagreb, Petkovic'i Serie A ekiplerinden Bologna'dan 1 milyon euroya getirdi.