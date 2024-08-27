Dinayet'te skandal FETÖ referansı. Atatürk'ün adını ağızlarına almıyorlardı

Kaynak: Cumhuriyet
Dinayet'te skandal FETÖ referansı. Atatürk'ün adını ağızlarına almıyorlardı

Atatürk'ün adını ağzını almayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, birçok kitapta FETÖ kurucusu Fethullah Gülen'i referans verdiği ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yayınlandığı birçok kitapta FETÖ'yü kaynak verdiği belirlendi.

Cumhuriyet gazetesinden Ömercan Talu'nun haberine göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin baş aktörü Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı olan Fethullah Gülen’e Diyanet’in yayınlarında atıfta bulunulmuş. Atıfta bulunulan yayınlar ise hala internet sitesinden kaldırılmamış.

O çalışmalar ise şöyle:

FETÖ LİDERİNİN KİTAPLARI

Diyanet'in web sitesinde bulunan dört ayrı makale ve içerikte FETÖ lideri Gülen'e atıf yapıldığı tespit edildi.

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Adem Akıncı tarafından kaleme alınan "Din Eğitiminin Başlama Yaşı" başlıklı makalede Gülen'in "Çekirdekten Çınara" kitabı kaynakçada yer alırken, İsmail Albayrak'ın "Müslüman Toplumlarda Kur'an-ı Kerim'in Yeri ve Tefsiri" başlıklı makalesinde Gülen'in bir yazısından doğrudan alıntı yapılmış.

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Ayrıca, "Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu" kapsamında Prof. Dr. Ejder Okumuş tarafından sunulan "Türkiye Dindarlığında Vaaz ve Vaizlerin Rolü" başlıklı makalede, Gülen'in etkili vaizler arasında sayıldığı görülüyor.

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İLK KADIN MÜFTÜ YARDIMCISI

Daha dikkat çekici bir durum ise, "Kadından Eve ve Topluma Yansıyan Bir Değer: Estetik" başlıklı makaleyi yazan Kadriye Avcı Erdemli'nin Fethullah Gülen’in kitabından kaynak kullanması.

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Ayrıca Türkiye'nin ilk kadın müftü yardımcılarından olan ve bir dönem İstanbul İl Müftü Yardımcılığı yapan Erdemli'nin, FETÖ'nün medya kuruluşlarından biri olan Samanyolu Haber'e demeç verdiği biliniyor.

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ATATÜRK’E YÖNELİK TAVRI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da geçmişte FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Erbaş'ın FETÖ'nün kurduğu KADİP'in (Kültürlerarası Diyalog Platformu) yönetim kurulu üyeliğini yaptığı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin kilit ismi Adil Öksüz'ün doktora tez jürisinde yer almıştı.

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Ayrıca, Atatürk’ün emriyle kurulan Diyanet İşleri’nin başkanı olan Erbaş'ın Atatürk'e yönelik yaklaşımı ve Diyanet’in çeşitli cemaat ve tarikatlarla iç içe olduğu iddiaları da tartışmalara neden oluyor.

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